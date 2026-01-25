TEMPORAL

Retencions i controls d’equipament d’hivern per la nevada

Un control a la carretera.

L’episodi de neu intensa d’ahir va complicar la mobilitat en diversos punts de la xarxa viària, amb retencions importants a Canillo i un tall momentani de l’accés a França per fer tasques de neteja de la calçada i retirar vehicles atrapats pel temporal. Els controls d’equipaments d’hivern i el fet que nombrosos vehicles van haver de col·locar cadenes a la mateixa via va dificultar la circulació a Canillo.

La nevada va anar prenent consistència al llarg del matí i va intensificar-se de manera momentània a primeres hores de la tarda, abans d’anar restringint-se progressivament cap al nord. Avui hi haurà noves nevades a la tarda, però de baixa intensitat. Després d’una pausa breu al vespre es reprendran al nord durant la nit. Demà cessaran les precipitacions i s’espera que s’obrin clarianes.

Dos accidents amb danys materials i sense ferits van registrar-se a la xarxa viària. El primer sinistre va tenir lloc poc després d’un quart de quatre de la tarda a la carretera general 2, a l’altura de Meritxell. En l’accident va estar implicat un únic vehicle amb matrícula del Principat, que va col·lidir contra la barrera de seguretat.

El segon accident va produir-se al tram de carretera entre l’Aldosa i Anyós. Igual que en el primer cas, només s’hi va veure implicat un vehicle i el sinistre va saldar-se únicament amb danys materials, sense que hi hagués ferits.

