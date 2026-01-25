TEMPORAL
Retencions i controls d’equipament d’hivern per la nevada
L’episodi de neu intensa d’ahir va complicar la mobilitat en diversos punts de la xarxa viària, amb retencions importants a Canillo i un tall momentani de l’accés a França per fer tasques de neteja de la calçada i retirar vehicles atrapats pel temporal. Els controls d’equipaments d’hivern i el fet que nombrosos vehicles van haver de col·locar cadenes a la mateixa via va dificultar la circulació a Canillo.
La nevada va anar prenent consistència al llarg del matí i va intensificar-se de manera momentània a primeres hores de la tarda, abans d’anar restringint-se progressivament cap al nord. Avui hi haurà noves nevades a la tarda, però de baixa intensitat. Després d’una pausa breu al vespre es reprendran al nord durant la nit. Demà cessaran les precipitacions i s’espera que s’obrin clarianes.
Dos accidents amb danys materials i sense ferits van registrar-se a la xarxa viària. El primer sinistre va tenir lloc poc després d’un quart de quatre de la tarda a la carretera general 2, a l’altura de Meritxell. En l’accident va estar implicat un únic vehicle amb matrícula del Principat, que va col·lidir contra la barrera de seguretat.
PARRÒQUIES
Alcobé reclama que es prohibeixi l’entrada al país de busos no equipats
Víctor González
El segon accident va produir-se al tram de carretera entre l’Aldosa i Anyós. Igual que en el primer cas, només s’hi va veure implicat un vehicle i el sinistre va saldar-se únicament amb danys materials, sense que hi hagués ferits.