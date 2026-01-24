METEOROLOGIA

Nevades generalitzades al conjunt del país i fase groga a partir de Canillo, Arans i Pal

La neu s’intensificarà durant la tarda abans de restringir-se al nord, amb vent fort

Imatge del Pas de la Casa aquest matí.

El canvi de temps estarà marcat avui per nevades que poden afectar tot el país, segons ha anunciat el Servei Meteorològic. La nevada anirà prenent consistència al llarg del matí i a primeres hores de la tarda s’intensificarà de manera momentània abans d’anar restringint-se progressivament cap al nord.  Les condicions meteorològiques també tenen impacte en la mobilitat i el Servei de Mobilitat ha activat la fase groga a la carretera general 2 a partir de Canillo, la carretera general 3 a partir d’Arans i la carretera general 4 a partir d’Erts. A més, és obligatori l’ús d’equipaments especials a les carreteres RN22, RN20 i RN320.

L'estat de la carreter al Tarter aquest matí

L'episodi ve acompanyat d’un increment del vent, que girarà a nord-oest durant la tarda i pot dificultar la visibilitat. Davant d’aquesta situació, el Servei Meteorològic ha activat l’avís groc per neu i vent. Pel que fa a l’accés a França, s’ha establert una restricció per a vehicles de més de 19 tones, com a mesura preventiva davant les condicions adverses. Les autoritats recomanen extremar la precaució en els desplaçaments i seguir l’evolució de la situació meteorològica i viària.

Imatge del Pas de la Casa aquest matí.

Els agents de la policia han dut a terme controls per comprovar l’equipament d’hivern dels vehicles a diversos punts de la xarxa viària, entre els quals Erts i Canillo. Les actuacions es fan en el marc de les mesures preventives adoptades arran de les condicions meteorològiques adverses, amb l’objectiu de garantir la seguretat del trànsit.

