INFORME APROVAT EL 19 DE GENER
Brussel·les demana transparència amb l’acord per evitar rebuig social
L’eurocambra es posiciona de manera contundent per una naturalesa mixta
El Parlament Europeu ha deixat escrit amb claredat que el millor escenari per a l’acord d’associació amb Andorra seria que es considerés un acord exclusiu de la Unió Europea, sense necessitat de validació per part dels parlaments dels estats membres. En l’informe provisional aprovat el 19 de gener –al qual ha tingut accés el Diari–, s’hi afirma literalment que l’acord “s’ha de preservar com a exclusiu de la UE”, “ja que això permetria una entrada en vigor ràpida mitjançant un procediment de ratificació coordinat”.
La Unió Europea exigeix comunicació clara per garantir la comprensió
Aquesta posició suposa un aval explícit als interessos d’Andorra, que des del primer moment ha defensat aquesta fórmula per evitar entrebancs jurídics i polítics. El text insisteix que es tracta de l’acord més complet signat mai per la Unió amb un tercer país, i que per tant requereix coherència i eficiència en la seva aprovació. També remarca que s’ha fet un esforç per adaptar el contingut del pacte a les dimensions i capacitats administratives del Principat.
La UE avisa que la manca de claredat pot provocar desconcert
Els Estats
Ara bé, la dinàmica interna del Consell apunta en una altra direcció. En la reunió del grup EFTA del 18 de novembre, convocada per la presidència danesa, es va debatre la naturalesa jurídica de l’acord i es va fer una votació indicativa entre els estats membres. El resultat va ser clar: nou països –entre ells França, Bèlgica, Luxemburg, Xipre o Hongria– es van posicionar a favor del model mixt, mentre que només tres estats –Espanya, Portugal i República Txeca– van defensar el model exclusiu. En una trobada posterior Portugal va canviar de parer i Espanya, Alemanya i Itàlia s’ho repensen.
L’accés progressiu al mercat interior obrirà oportunitats comercials
Un dels advertiments més clars de l’informe és la necessitat d’explicar millor l’acord a la ciutadania per evitar possibles malentesos o rebuigs socials. El Parlament alerta que la complexitat tècnica del text pot generar desconfiança si no s’acompanya d’una comunicació clara, comprensible i propera. Insisteix que cal oferir informació accessible sobre els efectes i les implicacions reguladores de l’acord, no només per transparència institucional, sinó per garantir que el conjunt de la població entengui el valor del procés d’integració i el visqui com una oportunitat, no com una imposició.
Davant d’aquest escenari, l’informe també posa l’accent en altres aspectes clau per garantir l’èxit de l’acord. Un d’ells és la necessitat d’un seguiment institucional europeu que vetlli pel correcte desplegament del pacte. Els eurodiputats reclamen un mecanisme de supervisió i vigilància per evitar distorsions dins el mercat interior, però sense imposar una càrrega administrativa excessiva a Andorra. El text celebra que l’acord tingui en compte la mida i els recursos limitats del país, i que no obligui a augmentar de manera substancial la capacitat administrativa de l’Estat.
També es destaca la importància de la participació progressiva al mercat interior, especialment en sectors sensibles com els serveis financers. L’informe avala el calendari d’aplicació escalonada de fins a quinze anys, i remarca que l’accés a cada segment dependrà del compliment rigorós de la normativa europea i del vistiplau de les autoritats supervisores.
Un altre punt rellevant és la dimensió social de l’acord. Els eurodiputats alerten que la integració pot generar incerteses o resistències si no es gestiona bé.