Ministre d’afers exteriors de Croàcia
Gordan Grlic: “Croàcia donarà suport ferm a Andorra per l’entrada a Europa”
Andorra i Croàcia van signar un acord per permetre als joves dels dos països viatjar i treballar un any a l'altre territori.
Grlic aborda l’estat de les relacions entre Andorra i Croàcia, el suport croat a l’acord d’associació, l’experiència del país dins la Unió Europea i els beneficis mutus que es poden derivar d’una col·laboració més estreta.
Com beneficiarà l’acord de mobilitat assolit?
Permetrà una comunicació més freqüent entre joves croats i andorrans. Crec que és especialment important en el context actual, en què la connectivitat i el contacte directe entre persones són essencials. Ens hem de conèixer millor, sobretot les noves generacions.
Tenen alguna estimació de quants joves podrien beneficiar-se de l’acord de mobilitat?
No hem fixat xifres. Hem creat un marc favorable; ara dependrà de les persones aprofitar-lo. Estic convençut que l’impacte serà molt positiu.
Com descriuria la relació entre Croàcia i Andorra?
A Croàcia apreciem molt Andorra tant per la seva història com pels valors que compartim: valors europeus, estat de dret, cultura i passat històric. Aquestes connexions són molt valuoses i ens apropen com a països.
Quins àmbits de cooperació preveu reforçar entre tots dos països?
El memoràndum d’entesa signat fa tres anys ofereix un marc molt ampli de cooperació en àmbits com l’educació, la cultura, la ciència, la joventut, l’esport, la política exterior, la diplomàcia i l’administració pública. Andorra també ha mostrat interès a establir cooperació amb l’Acadèmia Diplomàtica de Croàcia.
El turisme és un altre punt clau de la relació bilateral.
Sabem que Andorra, com Croàcia, és un país fortament orientat al turisme. He quedat molt positivament sorprès pel nombre de visitants: uns 10 milions anuals en un país tan petit. Croàcia rep uns 20 milions de turistes l’any i va registrar gairebé 110 milions de pernoctacions l’any passat. Aquestes xifres demostren que hi ha molt marge per compartir experiències i bones pràctiques.
Com valora el procés d’Andorra per assolir un acord d’associació amb la Unió Europea?
Croàcia donarà un suport ferm i inequívoc a Andorra. Tots els estats membres de la UE donen suport a aquest procés. No hi ha cap raó per no integrar Andorra al mercat interior europeu. Seria beneficiós tant per a Andorra com per a la Unió Europea. Croàcia respectarà plenament les aspiracions d’Andorra, ja sigui un acord d’associació o aspirar a una adhesió plena.
Croàcia va viure aquest procés fa dotze anys. Com el va rebre la població?
A tot arreu hi ha hagut partidaris i escèptics. A Croàcia, alguns sectors com la pesca tenien preocupacions, però amb el temps els fets han demostrat que els beneficis han superat àmpliament els temors. Avui Croàcia ha millorat en estat de dret, mobilitat, inversions, seguretat, fons europeus, entrada a Schengen i adopció de l’euro. La Unió Europea no elimina les especificitats nacionals. Cada país manté la seva identitat, llengua i interessos.
Com ha canviat el país?
Si mirem com érem fa vint anys i com som ara, aleshores era inimaginable que Croàcia arribés tan lluny en tan poc temps. Avui, independentment de la mida del país, som iguals a la resta d’estats membres. La nostra llengua és llengua oficial de la Unió Europea, i Croàcia forma part plenament de les iniciatives i dels processos de decisió europeus. Això vol dir que pot participar en les decisions i influir en el rumb col·lectiu.
Com valora el paper de la UE en el context global?
La UE és una organització única de 27 països. No sempre és fàcil tenir una sola veu, però ha demostrat unitat davant l’agressió russa contra Ucraïna. La UE es basa en normes i drets, no en la força militar. Ara el repte és reforçar la seguretat, la independència energètica, les energies renovables i la defensa europea, tot mantenint una relació sòlida amb els Estats Units i l’OTAN.