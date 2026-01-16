PARLAMENT EUROPEU
La comissió d’afers exteriors aprova l’informe sobre l’Acord
La comissió d’afers exteriors del Parlament Europeu va aprovar ahir “per una àmplia majoria” l’informe sobre l’acord d’associació d’Andorra i San Marino amb la Unió Europea. El document, que analitza el contingut i l’abast polític de l’acord, suposa un pas rellevant dins del procediment europeu previ a la seva tramitació definitiva i posa de manifest el suport majoritari dels eurodiputats a l’establiment d’un marc estable de relacions entre la UE i els dos microestats.
Segons va explicar l’eurodiputada socialista Laura Ballarín, ponent de l’informe, “aquest acord obrirà noves oportunitats per a empreses, pimes i consumidors en eliminar barreres al comerç i facilitar la lliure circulació de béns, serveis i persones”. En aquest sentit, Ballarín va destacar que el nou marc jurídic permetrà aprofundir en la integració econòmica amb el mercat interior europeu, tot afavorint un entorn més competitiu i previsible tant per als actors econòmics com per a la ciutadania.
Ballarín explica també que l’informe demana “de manera clara” que l’acord sigui considerat competència exclusiva de la Unió Europea, amb l’objectiu de garantir un procés de ratificació “àgil i previsible”. Aquesta qualificació jurídica permetria evitar procediments complexos als estats membres i accelerar l’entrada en vigor de l’acord. En paraules de l’eurodiputada, “Europa ha de reforçar els seus llaços amb països afins com Andorra i San Marino”.