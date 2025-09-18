Cultura
‘Sirat’, amb participació andorrana, escollida per representar Espanya als Oscar
El llargmetratge dirigit per Oliver Laxe optarà a ser nominat com a millor pel·lícula internacional
El film 'Sirat', dirigit per Oliver Laxe i amb participació andorrana, ha estat seleccionat per l’Acadèmia del Cinema Espanyol per competir com a representant d’Espanya en la categoria de millor pel·lícula internacional a la 98a edició dels Premis Oscar.
El llargmetratge, protagonitzat per l’actor Sergi López, compta amb una destacada presència de professionals andorrans en l’equip tècnic. Concretament, hi han treballat Laia Ateca com a dissenyadora de producció, Carla Altimir com a segona ajudant de direcció i Olga Ribes com a ajudant de producció.
La pel·lícula va obtenir el Premi del Jurat al darrer Festival de Canes i, des de la seva estrena, ha captivat més de 400.000 espectadors, assolint una recaptació de prop de 2,7 milions d’euros.
D’Andorra a la gran pantalla
Iker Mons