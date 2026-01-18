CULTURA
L’andorrana Laia Ateca, premiada als Premis del Cine Europeu pel disseny de producció de 'Sirat'
La pel·lícula d’Oliver Laxe suma cinc guardons tècnics
La 38a edició dels Premis del Cine Europeu, celebrada ahir a Berlín, ha deixat una destacada presència andorrana amb el reconeixement a Laia Ateca, guardonada pel millor disseny de producció per la pel·lícula Sirat, dirigida per Oliver Laxe. El film partia com el més nominat de la nit amb nou candidatures i ha confirmat la seva excel·lència tècnica amb cinc premis, tots en categories d’aquest àmbit.
Sirat ha estat premiada a la millor direcció de càsting, millor direcció de fotografia, millor muntatge, millor disseny de producció —guardó que ha recaigut en l’andorrana Laia Ateca— i millor disseny de so. Tot i això, la cinta no s’ha endut cap dels principals premis als quals optava, com millor pel·lícula, direcció, actor o guió.
La gran vencedora de la gala ha estat Sentimental Value, del cineasta noruec Joachim Trier, que ha aconseguit sis guardons, inclosos els de millor pel·lícula i millor direcció. La gala també ha tingut un marcat to polític, amb intervencions com la del director iranià Jafar Panahi, que ha denunciat la situació al seu país, o la de la cineasta noruega Liv Ullmann, que ha reflexionat sobre el moment convuls que viu el món.
El duel cinematogràfic entre Sentimental Value i Sirat, iniciat al Festival de Canes —on la pel·lícula de Laxe va guanyar el Premi del Jurat—, podria repetir-se als Oscar. Les nominacions de l’Acadèmia de Hollywood es donaran a conèixer aquest proper dijous, amb totes dues produccions com a possibles candidates a millor pel·lícula internacional.