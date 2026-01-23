REPORTATGE
Van Gogh virtual
L’exposició immersiva sobre el pintor neerlandès arriba a la sala del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, i es podrà visitar fins al 6 d’abril.
L’exposició immersiva Van Gogh Alive va obrir ahir les portes a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Es tracta d’una proposta cultural i tecnològica que permet als visitants endinsar-se en la vida i l’obra del pintor Vincent van Gogh i viure una experiència virtual inspirada en la relació amb el seu germà. Els impulsors de la iniciativa, Francesc Camp i Gilbert Saboya, de l’empresa promotora WhyNot SL, van destacar la importància d’apostar per projectes pioners.
Camp va remarcar que “cada vegada s’estan oferint experiències més atractives, diferents i tecnològiques, que complementen l’oferta tradicional de cultura, comerç, esquí, Caldea o Naturland”. Tant Camp com Saboya van expressar el desig que l’exposició no sigui una proposta puntual i que es pugui repetir l’any vinent, tot i que això dependrà del nombre de visitants que rebi. Es preveu que la visitin 30.000 persones.
Utilitza 14 tones de material, 25 projectors i 57 milions de píxels
L’exposició compta amb 14 tones de material, 25 projectors, 57 milions de píxels i més de 3.000 imatges en moviment, i ocupa una superfície de 1.200 metres quadrats dividits en tres sales. La primera és una sala interpretativa, on s’explica la vida del pintor i el context de les seves principals obres, amb textos en català, castellà, anglès i francès. La segona és una zona audiovisual amb grans pantalles, on es projecten pintures i frases cèlebres de l’artista acompanyades de música. La darrera ofereix l’experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual que s’anomena Finding Vicent. Segons va explicar Saboya, “l’objectiu ha estat oferir una producció de qualitat, amb l’esperança que el públic la valori positivament i que l’experiència tingui una bona acollida”.
Les entrades varien segons si es vol gaudir de l’experiència virtual o només de l’exposició. El paquet combinat té un preu de 25,90 euros per als adults i 23,90 per als nens entre setmana, i 29,90 euros per a adults i 25,90 per als nens els caps de setmana. L’entrada només l’exposició té un cost de 16,90 euros per als adults i 14,90 per als nens en dies laborables, i de 19,90 per a adults i 16,90 per a nens els caps de setmana.