CULTURA
Andorra acollirà l’experiència immersiva ‘Van Gogh Alive’
L’experiència immersiva Van Gogh Alive arribarà per primera vegada a Andorra el 22 de gener i s’allargarà fins al 6 d’abril, tal com es va anunciar ahir al matí al vestíbul de la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. El projecte, impulsat pels empresaris andorrans Francesc Camp i Gilbert Saboya, porta al país una de les exposicions immersives més exitoses del món, amb més de 10 milions de visitants a 115 ciutats de més de 50 països. L’objectiu és atansar Van Gogh al públic.