Cultura
L'exposició immersiva 'Van Gogh Alive' obre les portes esperant repetir l'experiència l'any vinent
Es podrà visitar fins al 6 d'abril i té un preu d'entre 14, 90 i 19, 90 euros
L’exposició immersiva “Van Gogh Alive” s'ha inaugurat avui a la sala Prat del Roure. Es tracta d'una experiència audiovisual per conèixer de més d’a prop a l’artista i que ja ha vist en altres països.
A la presentació han assistit els cònsols d’Escaldes-Engordany, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell i patrocinadors, col·laboradors. La presentació ha estat a càrrec dels impulsors de la iniciativa, Francesc Camp i Gilbert Saboya, que han destacat la importància de projectes pioners i diferents al Principat.
Camp ha relatat que “accions culturals i d’oci com és la Van Gogh Alive es veuen per primera vegada a Andorra”. I ha afegit que “a Andorra cada vegada s’estan oferint experiències més atractives, diferents i tecnològiques que complementen l’oferta tradicional de cultura, el comerç, l’esquí, Caldea o Naturland.”
Un desig que tenen, tant Camp com Saboya és que no sigui l’únic any i que es pugui repetir, però dependrà dels números de visitants. Van agrair també la col·laboració dels patrocinadors públics i privats per fer possible la idea.
Saboya ha explicat que l'exposició ocupa 1200 metres quadrats i es divideix en tres sales. La primera és la interpretativa, on s’explica la vida del pintor i les principals obres, amb textos escrits en català, castellà, anglès i francès. La segona és una sala amb pantalles, on es mostren obres i frases cèlebres de l'artista. I l'última sala és l'experiència immersiva on pots experimentar estar en el mateix ambient amb el pintor gràcies a ulleres de realitat virtual.
L'exposició obre avui mateix les seves portes i es podrà visitar fins al 6 d’abril amb un preu de 19,90 euros per als adults majors d’onze anys i de 16,90 per a nens de quatre a onze anys. Els dies feiners, els preus seran més econòmics, de 16,90 euros per als adults i de 14,90 euros per als infants.