Tribunals
Corts posa en llibertat el turista jutjat per una agressió sexual al Pas
La defensa havia demanat la sortida de presó del jove argumentant que la relació va ser consentida
El Tribunal de Corts ha deixat en llibertat el turista de Madrid que ha estat jutjat aquesta setmana com autor d'una agresió sexual a una jove temporera al Pas de la Casa. Els magistrats han atès la petició de la defensa del processat que havia sol·licitat la sortida de presó en la vista d’avui al·legant que la relació sexual va ser consentida.
La sortida del centre penitenciari de la Comella de l'acusat s'ha produït poc després de la celebració de l'última sessió del judici, en la qual les parts han exposat els informes finals pels fets que es van produir entre un jove madrileny i una temporera catalana als lavabos d’una discoteca de la vila fronterera la nit del 28 de febrer del 2025. El jove ha quedat en llibertat provisional a l'espera de la sentència, que els magistrats tenen previst fer pública al març.
La Fiscalia i l'acusació particular han defensat en la vista d'avui que els fets es van produir sense consentiment i han sol·licitat una pena de sis anys de presó, dotze anys d’allunyament de la vícitma, l’expulsió definitiva d'Andorra i el pagament de despeses valorades en quasi catorze mil euros per danys morals i psicològics. La defensa ha reclamat l’absolució i la lliberació immediata de l’acusat en entendre que es va tractar d’una relació “consentida i de mutu acord”, i poc després la petició ha estat acceptada pels magistrats.
La defensa ha negat de manera rotunda que hi hagués cap agressió sexual i ha afirmat que “no estem davant d’un depredador sexual, sinó d’un noi completament normal, educat i respectuós”. Ha defensat que la pujada als lavabos va ser consentida i que les imatges mostren la denunciant “somrient i parlant” abans dels fets.
NACIONAL
Els informes dels pèrits de part es contradiuen en l’estat de la víctima
Abel Rivera
La Fiscalia ha remarcat en l'informe la dificultat de provar els delictes contra la llibertat sexual, que acostumen a produir-se en la intimitat la major part de les vegades, i ha posat l’accent en la credibilitat del relat de la víctima, que considera “coherent, persistent i sense contradiccions”. Ha destacat la denúncia immediata, l’estat d’angoixa observat per la policia i els testimonis, així com el canvi d’actitud que, segons el ministeri públic, es desprèn de les imatges de videovigilància abans i després dels fets. El fiscal ha rebutjat que es pugui parlar d’un “joc de seducció” i ha sostingut que els “no” expressats per la jove no poden ser interpretats com a consentiment. L’acusació particular s’ha alineat amb la Fiscalia i ha subratllat les conseqüències personals i laborals per a la víctima des des dels fets, així com l’absència de motius per presentar una denúncia falsa.
NACIONAL
Violació o acte consentit sota l’alcohol?
Abel Rivera
L’advocada defensora també ha posat en dubte la versió de l’entorn de la víctima, destacant contradiccions en les declaracions dels seus amics, i ha remarcat que l’acusat va tornar a la discoteca després dels fets, un comportament que considera incompatible amb el d’un agressor sexual. “Si acabes de cometre una agressió sexual, no tornes al lloc dels fets”, ha afirmat la defensa. També ha fet referència a les declaracions de diversos policies i perits que van intervenir en la causa, que van descriure l’acusat com un jove tranquil, educat i col·laborador durant la detenció i la instrucció. Ha remarcat que només un agent va qualificar la seva actitud de “xulesca”, una apreciació que la defensa ha considerat una “opinió personal” no compartida per la resta de testimonis.