TRIBUNAL DE CORTS
Violació o acte consentit sota l’alcohol?
La Fiscalia preveu demanar sis anys per a un jove madrileny per una presumpta violació al Pas
Un jove turista madrileny de 21 anys va negar ahir davant el Tribunal de Corts haver agredit sexualment una temporera de 25 anys als lavabos d’una discoteca del Pas de la Casa i va defensar que la trobada sexual va ser “consentida i de mutu acord”. La Fiscalia preveu demanar sis anys de presó per un delicte d’agressió sexual, dotze anys d’allunyament entre l’acusat i la víctima i, posteriorment, l’expulsió definitiva del madrileny del país, mentre que la defensa en sol·licita l’absolució en considerar que no hi va haver imposició ni violència.
L'acusat va dir que va ser la víctima qui el va provocar sexualment
L’acusat, estudiant universitari d’empresarials i sense antecedents penals, va explicar que havia viatjat a Andorra per esquiar amb la seva germana i una amiga, i que la nit dels fets van decidir sortir de festa “sense cap planificació prèvia” a una discoteca del Pas. Va assegurar que, després de conèixer-se al local, ell i la víctima van decidir anar al lavabo “de mutu acord” i va negar haver-la pressionat en cap moment: “Jo no li vaig insistir ni ella em va dir que volgués anar sola.” Una vegada al passadís dels lavabos, l’acusat va afirmar que la dona va iniciar un joc de caràcter sexual amb ell. “Em va posar la mà al coll i em va dir que estava molt bo”, va declarar. Va ser ella, segons ell, qui li va proposar entrar al lavabo de dones per ensenyar-li un tatuatge que duia al pit: “Em va dir que el veiéssim en un lloc més íntim.” Un cop dins, va explicar que va ser la víctima qui es va descordar el vestit per mostrar-li el tatuatge i el va provocar sexualment, negant qualsevol tipus de força o coacció. “En cap moment es va queixar ni em va dir que parés”, va afirmar, tot insistint que els tocaments van ser breus. “No van ser més de 10 segons, no era el que jo volia fer i vaig parar”, va declarar, afegint que ell tenia parella i ella li havia dit que s’havia de casar.
La declaració de la jove es va reproduir a la sala a porta tancada
Va ser aleshores quan un amic de la víctima va obrir la porta del lavabo. El madrileny va relatar que posteriorment l’amic de la víctima, de nacionalitat colombiana, el va amenaçar i arran d’això va decidir marxar del local per evitar problemes. A l’exterior i amb la policia ja present, va assegurar que va ser agredit per diverses persones, entre les quals l’amic de la víctima i el cambrer del local. La Fiscalia va posar de manifest contradiccions entre la seva declaració al judici i manifestacions anteriors, especialment pel que fa a la descripció del tatuatge i de la roba que portava la víctima, així com sobre qui va proposar entrar al lavabo. La declaració de la víctima, gravada mesos després dels fets a la Batllia, es va reproduir a la sala a porta tancada a petició de l’acusació particular per preservar la intimitat de la dona.
La Fiscalia va detectar contradiccions en la versió de l’acusat
Un relat difús
L’amiga de la víctima i parella de l’amic colombià que va agredir l’acusat després dels fets va declarar després de l’acusat i la víctima, i va assegurar que va percebre que “alguna cosa no anava bé” quan la dona va sortir del lavabo. “Va sortir amb el vestit mal posat i em vaig adonar que estava malament”, va declarar. La víctima, segons la jove, es va posar a plorar i es trobava “en estat de xoc”. No obstant això, va reconèixer que havia consumit alcohol i que no recordava amb exactitud tot el que va explicar inicialment a la policia ni quan.
NACIONAL
Detingut un turista per una violació al Pas de la Casa
Redacció
Cronologia
L’acusat va arribar al Pas de la Casa per passar el cap de setmana esquiant amb la seva germana i una amiga. Aquella mateixa nit van sortir de festa.
01/03/2025
Ja de matinada, l’acusat va conèixer la víctima i el seu grup d’amics al local. Després de conversar durant uns minuts i haver consumit alcohol, tots dos es van dirigir a la zona dels lavabos, on es va produir l’incident.
03/03/2025
Després de ser detingut per la policia, el batlle va decidir l’ingrés de l’acusat a la Comella en règim de presó preventiva.
21/01/2026
S’inicia al Tribunal de Corts el judici per la presumpta violació, una vista prevista per a tres dies.