El massatgista que va abusar de tres clientes complirà nou anys de presó
L’home haurà d’indemnitzar les víctimes amb 34.000 euros i serà expulsat 20 anys
El massatgista acusat de dos delictes de violació i un delicte d’agressió sexual ha estat condemnat a nou anys i tres mesos de presó, després que el Tribunal de Corts dictés sentència ahir. De la pena total, vuit anys corresponen als dos delictes de violació –quatre anys per cadascun–, mentre que quinze mesos responen al delicte d’agressió sexual. A més de la pena de presó, l’home haurà d’indemnitzar les víctimes amb un total de 34.000 euros i complir una pena d’expulsió de 20 anys.
La condemna és set anys inferior a la sol·licitada inicialment per la Fiscalia, que demanava setze anys de presó. En qualsevol cas, l’acusat ja ha complert prop d’un any en presó provisional, després d’ingressar al centre penitenciari el març del 2024.
Els fets jutjats es remunten a un període comprès entre l’octubre del 2022 i el març del 2024, quan l’home exercia com a massatgista i realitzava diversos tractaments a clientes seves. Segons ha considerat provat el tribunal, durant aquestes sessions va fer tocaments de caràcter sexual no consentits a tres dones, aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat pròpia del servei prestat i de la relació de confiança establerta amb les víctimes.
Durant el judici, es va exposar que l’acusat va fer tocaments indeguts a les parts íntimes de les tres víctimes i que, en el transcurs de les sessions, els va demanar que es traguessin la roba interior amb l’argument que així podria realitzar millor el tractament. Un extrem que les denunciants van relatar de manera coincident i que el tribunal ha considerat determinant.
La defensa va intentar desacreditar aquestes acusacions amb la declaració de més de cinquanta clients, la majoria dones, que van assegurar haver quedat satisfetes amb el tracte professional del condemnat i no haver patit cap situació irregular. Tot i això, el Tribunal de Corts va atorgar plena credibilitat als testimonis de les víctimes, valorant-ne la coherència i la persistència.
La sentència no és ferma i el massatgista disposa ara d’un termini de dues setmanes per presentar recurs.
Àlex Ripoll