TRIBUNALS
Ajornat al 9 de desembre el final del judici al massatgista acusat de violació
El judici al massatgista acusat de tres agressions sexuals, dues de les quals per presumptes violacions, va haver de ser posposat per motius mèdics relacionats amb la salut del fiscal. El darrer dia de la vista, que s’havia de celebrar ahir i que havia de servir per exposar els al·legats finals i la pena que demana el ministeri públic, tindrà lloc dimarts 9 de desembre. Aquest no és el primer contratemps que s’ha produït durant les jornades en les quals està discorrent el judici, que va començar dilluns. Dijous, la placa del fals sostre de la cúria on se celebrava la vista va cedir 10 centímetres, provocant un fort estrall. Per precaució, tots els presents van haver de sortir mentre els tècnics revisaven la instal·lació i el judici va continuar en una sala annexa.
El processat va ser arrestat i enviat a presó preventiva el març de l’any passat després de tres denúncies, la primera el 2022 i les altres dues el 2024. La primera de les víctimes va acudir a les autoritats quan encara era menor, i les altres dues denúncies van acabar provocant la detenció immediata de l’acusat i l’ingrés al centre penitenciari.