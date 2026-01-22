Tribunals
Judici per violació: actitud "xulesca" de l'acusat i "estat d'angoixa" de la víctima
Els policies han declarat aquest matí a la segona sessió de vista
El judici per la presumpta agressió sexual d'un turista madrileny de 21 anys a una temporera catalana de 25 anys continua avui amb les declaracions dels quatre policies que van intervenir aquella nit. Els policies han explicat que patrullaven la zona d’oci nocturn quan van sentir els plors d’una noia i es van apropar. Han descrit la víctima com “angoixada, plorant i amb una actitud de xoc evident”, i han afirmat que els va relatar que havia estat forcejada sexualment dins dels lavabos. Han destacat l’actitud de l’acusat en el moment de la detenció, que han qualificat de “xulesca i desafiant”, assegurant que es mostrava sorprès per la situació i feia comentaris com “no saps amb qui estàs parlant, soc de Madrid”, en un to que un els agents va interpretar com de superioritat.
NACIONAL
Violació o acte consentit sota l’alcohol?
Abel Rivera
Els policies també han admès que la intervenció es va veure entorpida per la confusió generada per l’agressió física que va patir l’acusat a mans de l’amic de la víctima, fet que va obligar-los a gestionar simultàniament dues situacions de violència.
Els testimonis de les persones de l’entorn immediat de la jove i de l’acusat també han sigut rellevants per entendre els fets. L’amic de la víctima, de nacionalitat colombiana i agressor de l’acusat després dels fets, ha relatat que aquella nit havien sortit plegats de festa i que, en sortir del lavabo, va veure la noia “plorant, en estat de xoc i incapaç de parlar”. Després de buscar al noi amb qui havia estat la jove, el va localitzar a l’exterior del local i el va agredir quan aquest s’acostava al vehicle policial. “Li vaig donar una puntada i un cop de puny”, ha reconegut, abans de ser reduït pels agents. L’amic ha explicat que l’endemà va tornar a veure la víctima “trista, angoixada i deprimida” i que posteriorment ella li va explicar que havia intentat agredir-la sexualment.
NACIONAL
El TC avala la presó provisional d'un turista acusat de violació
Redacció
En una línia similar s’ha expressat l'amiga de l’acusat, que aquella nit era amb ell a la discoteca. Ha afirmat que no va percebre cap comportament estrany ni violent per part del seu amic i que, quan es va produir l’incident a l’exterior, va quedar “en xoc” en sentir que s’acusava el seu amic d’una violació. Tot i això, ha reconegut que va veure la noia “plorant i molt alterada” i que la situació va esdevenir caòtica arran de la baralla sobtada entre l’acusat i l’amic de la víctima.
El cambrer del local ha explicat que va veure sortir la jove plorant, sense poder articular paraula, instants abans que es produís l’enfrontament físic entre els dos joves. Ha precisat que ell només pot donar fe del que va passar a l’exterior, ja que no va veure ni sentir res del que va succeir dins dels lavabos. El treballador ha afegit que la víctima era habitual del local i que mai havia protagonitzat cap incident anterior.
NACIONAL
Detingut un turista per una violació al Pas de la Casa
Redacció
Pel que fa a la prova pericial, una metgessa del SAAS ha declarat que va atendre la jove el mateix matí dels fets i que aquesta li va explicar que havia estat forçada dins del lavabo, malgrat haver expressat que no volia estar sola amb ell. Posteriorment, una psicòloga del servei d’atenció a les violències masclistes ha detallat que la víctima presentava símptomes d’angoixa intensa, plors, respiració accelerada i tremolor de veu, així com, en visites posteriors, malsons, pensaments intrusius i evitació social. Aquesta simptomatologia “és coherent amb haver patit un episodi d’agressió sexual”, va declarar, tot i que ha puntualitzat que el seu servei no emet peritatges judicials.
El judici continuarà aquesta tarda amb la declaració de nous perits i professionals que aportaran més elements de prova abans de donar pas a les conclusions de les parts.