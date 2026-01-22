SUCCESSOS
Indignació per la no entrada a presó del conductor de l’accident mortal a Oliola
El jutge de Balaguer que instrueix la causa per l’accident de trànsit d’Oliola, en què va morir un jove resident a Andorra, ha rebutjat el recurs presentat per la família de la víctima, que reclamava la presó provisional del conductor responsable.
La família al·legava una incorrecta qualificació dels fets, el risc de fugida de l’investigat i la necessitat d’endurir les mesures. No obstant això, el jutge considera que no hi ha indicis que afirmin que la conducta del conductor fos dolosa. Tot i reconèixer que l’excés de velocitat –superava en 50 per hora el límit permès– i el positiu en alcohol i drogues constitueixen una infracció greu dels deures de conducció. Segons la resolució, tot apunta que el conductor va intentar tornar al seu carril sense aconseguir-ho, fet que descarta, a criteri del jutjat, que la mort fos volguda.
La decisió ha generat un fort malestar entre la família i l’entorn de la víctima, que estudien mobilitzar-se davant els jutjats de Balaguer i impulsar una iniciativa legislativa popular per reclamar canvis a la legislació espanyola. “Superava la velocitat permesa i anava alcoholitzat i drogat; no té cap sentit que estigui al carrer”, van lamentar.
