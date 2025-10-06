SUCCESSOS
Un resident mor en un xoc frontal amb un conductor ebri i drogat
Els fets van ocórrer ahir a la matinada al terme municipal d’Oliola, a la Noguera
Un home de 36 anys i resident a Andorra va morir la matinada de dissabte a diumenge en un accident de trànsit a la carretera L-313, al terme municipal d’Oliola, a la comarca de la Noguera. Va ser un xoc frontal amb tres vehicles implicats i el conductor d’un d’ells va ser detingut en donar positiu a les proves d’alcohol i drogues, tal com van informar els mossos d’esquadra. Se li imputa la presumpta autoria d’un homicidi per imprudència greu.
Els Mossos van detenirl'home per un delicte d'homicidi per imprudència
El Servei Català de Trànsit va informar en un comunicat que els mossos van rebre l’avís del sinistre a les 1.19 hores. Per causes que encara s’estan investigant, els tres turismes van col·lidir frontalment al punt quilomètric 26,8 de la via. El fort impacte va resultar fatal per al conductor d’un dels vehicles, resident al Principat, que responia a les inicials C. M. M. C. A conseqüència del sinistre van resultar ferides tres persones més. El sistema d’emergències mèdiques (SEM), segons la informació facilitada, va traslladar una dona ferida greument i dos homes ferits de menor gravetat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. No va transcendir si la víctima viatjava o no sola al vehicle i si, per tant, algun d’aquests perjudicats resideix al Principat. La virulència i aparatositat de l’accident va mantenir la via tallada durant tres hores i mitja, aproximadament. Concretament, la carretera va estar bloquejada en tots dos sentits fins a les 4.53 hores, amb desviaments senyalitzats per als vehicles que havien de circular per aquell punt de la xarxa viària. La intervenció i l’atenció de les víctimes va activar cinc patrulles dels mossos d’esquadra, tres dotacions dels bombers de la Generalitat i quatre unitats del SEM.
Repatriació
El cos del difunt serà repatriat al Principat, segons van informar fonts coneixedores, un cop se li practiqui l’autòpsia i es completin els tràmits burocràtics. El Servei Català de Trànsit va informar que es tractava de la víctima número 117 per accidents de trànsit a les carreteres catalanes durant el 2025.