Successos
La família del jove mort a Oliola demana presó sense fiança pel conductor
La defensa creu que la retirada de passaport no eximeix a l'investigat de la "reiteració delictiva"
La família del jove mort en un accident de trànsit a Oliola l'octubre passat, demanen presó sense fiança pel conductor causant de l'accident, que conduïa sota els efectes de l'alcohol i les drogues. En un recurs contra l'aute fet el 21 d'octubre, la defensa de la família de la víctima sol·licita "la presó provisional i sense fiança de l'investigat", i si això no es pot complir, "la presó provisional amb una fiança de 50.000 euros". L'advocat també requereix l'obertura d'una peça separada de responsabilitat civil requerint "que la companyia asseguradora del vehicle que conduïa l'investigat lliuri una fiança de 400.000 euros, sense perjudici de poder ser ampliada o reduïda segons què s'acrediti a la instrucció de la causa".
NACIONAL
Un resident mor en un xoc frontal amb un conductor ebri i drogat
Redacció
La defensa considera que existeix la possibilitat de "reiteració delictiva, ja que el fet que s'hagi acordat la retirada del passaport i la retirada del permís de conduir no significa que l'investigat no pugui agafar un altre vehicle i reiteri la seva conducta". També s'al·lega que l'investigat, durant la seva declaració, "va manifestar posseir béns", per aquest motiu, creuen necessari imposar la fiança de 50.000 euros, una quantitat suficient "per assegurar la seva presència al judici".
NACIONAL
Ni carnet ni passaport per al causant de l’accident d’Oliola
Sergi Gil