Patrimoni
Hife recupera un autobús històric de la línia Andorra-La Seu
El vehicle, un Mercedes-Benz O302 del 1965, ha estat restaurat i presentat a FITUR com a part del patrimoni del transport andorrà
Hife Andorra ha presentat aquesta setmana a FITUR la restauració d’un dels vehicles més emblemàtics del transport públic andorrà: un autobús Mercedes-Benz O302 de l’any 1965, que durant dècades va fer trajectes regulars entre Andorra i la Seu d’Urgell. El vehicle, que havia format part de la flota de la desapareguda Hispano Andorrana, va ser considerat un dels més avançats de la seva època pel confort que oferia —amb seients reclinables i llums individuals— i representa una part significativa de la història de la mobilitat al país.
La seva restauració, que ha durat gairebé un any, ha consistit a recuperar-ne l’aspecte original tant a nivell exterior com interior, amb l’objectiu de preservar un patrimoni sovint oblidat: el del transport quotidià. Ara ja forma part de la flota de vehicles clàssics de l’empresa i s’utilitzarà puntualment en actes institucionals o celebracions privades.
NACIONAL
Dinou empreses d'Andorra es promocionen al FITUR de Madrid
Redacció
La presentació ha coincidit amb la visita institucional del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, a l’estand de l’empresa.