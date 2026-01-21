Trobada empresarial
Dinou empreses d'Andorra es promocionen al FITUR de Madrid
El país aposta, en aquesta 46 edició de la fira, per emocionar el visitant amb la campanya "Eleva la teva experiència" i una posada en escena innovadora
Andorra Turisme ha tornat a ser present, un any més, a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (FITUR), una de les cites més importants del sector turístic mundial, que enguany celebra la seva 46a edició amb la participació de 160 països i més de 10.000 empreses, i amb l’objectiu de superar els 250.000 visitants.
Amb la voluntat d’aprofitar aquest gran aparador internacional, Andorra hi presenta l’oferta turística del país estrenant un nou estand al pavelló 4. L’espai s’ha redissenyat completament per alinear-se amb la nova campanya promocional “Eleva la teva experiència”, una proposta que juga amb el concepte d’altitud i amb la qualitat de les propostes turístiques andorranes, amb un fort component emocional.
Un dels elements més destacats del nou estand és la pantalla gegant que cobreix tot el sostre i que projecta imatges immersives del país, des de la natura i la cultura fins al benestar, l’art, l’esport o els grans esdeveniments. L’objectiu: fer mirar Andorra “des d’una altra perspectiva” i descobrir tot allò que encara no es coneix del país.
L’espai inclou, com cada any, una àrea de treball per a les empreses turístiques andorranes, amb una participació rècord de 19 companyies, com Grandvalira Resorts, Caldea, Unnic, Andorra Health Destination, diversos hotels i empreses de mobilitat i serveis turístics. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha visitat l’estand aquest migdia i ha saludat personalment les empreses andorranes participants.
Una de les novetats principals de FITUR 2026 és la creació del Pavelló del Coneixement, un nou espai dedicat a la formació i l’intercanvi d’idees, amb més de 200 sessions i ponents en vuit auditoris, que reforcen la dimensió estratègica i professional de la fira.