Madrid
Andorra i Brasil acorden desplegar el memoràndum d’entesa amb accions en gastronomia
El ministre Torres també s'ha reunit amb els homòlegs d'Argentina i Cap Verd
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha aprofitat la seva participació a FITUR per reunir-se amb el seu homòleg brasiler, Gustavo Feliciano, amb qui ha acordat desplegar el Memoràndum d’entesa (MoU) signat entre els dos països l’any 2013. El compromís inclou l’impuls d’accions concretes de cooperació, amb especial èmfasi en l’àmbit de la gastronomia. Torres ha exposat l’interès estratègic d’Andorra pel Brasil, un dels mercats llunyans prioritzats per Andorra Turisme, i ha recordat la recent missió institucional al país sud-americà per donar a conèixer l’oferta del Principat, especialment la vinculada al segell Andorra Selected.
Torres també s’ha reunit amb el ministre argentí Daniel Scioli, destacant els forts vincles entre ambdós països, i amb el titular de Turisme de Cap Verd, José Luis Sá Nogueira. Al llarg de la fira, ha mantingut trobades amb operadors turístics de diversos països i amb la directora d’Intel·ligència de Mercat d’ONU Turisme per preparar el pròxim Congrés de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que se celebrarà al març a Andorra.
L'ambaixadora d'Andorra a Espanya, Eva Descarrega, ha ofert una recepció a la delegació andorrana a Madrid, en què s’han presentat els espais renovats de la seu diplomàtica.
Canillo participa per primera vegada al FITUR
Canillo ha participat per primera vegada amb taula de treball pròpia a FITUR, amb l’objectiu de consolidar-se com a destinació activa durant tot l’any. La delegació, encapçalada pel Palau de Gel i de la mà d’Andorra Turisme, ha dut a terme una intensa agenda de trobades amb mitjans i empreses turístiques espanyoles per promocionar l’oferta familiar, cultural i d’activitats de la parròquia.