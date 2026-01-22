Justícia
Els pèrits descarten qualsevol conducta violenta del madrileny acusat de violació al Pas
Els investigadors i l’entorn del jove reforcen la tesi que no té un perfil compatible amb una agressió sexual
Els pèrits que van declarar en la segona fase del judici per la presumpta agressió sexual al Pas de la Casa han informat avui, que l’acusat no presenta cap patologia psiquiàtrica ni trets de personalitat violents. Els especialistes han declrat que es tracta d’una persona “normo funcional, amb capacitat de reflexió, sense impulsivitat ni antecedents de conductes agressives, i incapaç de cometre una violació o una agressió sexual”.
Aquesta valoració l'han compartit els dos agents de policia que van assumir la investigació posterior als fets i després de la detenció del turista. Els investigadors han assegurat que el jove es va mostrar educat, tranquil i totalment col·laborador des del primer moment, i van remarcar que, després d’analitzar les imatges de les càmeres de seguretat i les diligències practicades, no van detectar un comportament compatible amb el d’un agressor sexual. També han subratllat que no és habitual que una persona que acaba de cometre un delicte d’aquest tipus torni amb normalitat al lloc dels fets.
Familiars i amics de l’acusat han reforçat aquesta imatge davant el Tribunal, descrivint-lo com “un noi respectuós, no violent, bon estudiant i implicat en tasques de voluntariat”. Han coincidit a afirmar que mai l’havien vist protagonitzar conflictes ni mostrar actituds agressives, i que el seu comportament sempre havia estat correcte tant en l’àmbit personal com social. Demà les parts presentaran els informes finals i el cas quedarà vist per sentencia.