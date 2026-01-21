Tribunals
La Fiscalia demana sis anys de presó per un turista espanyol acusat de violació al Pas
El jove madrileny, de 21 anys en el moment del succés, nega els fets i defensa que la relació va ser consentida
El Tribunal de Corts ha iniciat avui el judici contra un turista madrileny acusat d’haver violat una temporera de 25 anys en una discoteca del Pas de la Casa la nit del 28 de febrer a l’1 de març del 2025. La Fiscalia preveu sol·licitar sis anys de presó per un delicte d’agressió sexual, 12 anys d’allunyament i l'expulsió del país de l’acusat, mentre que la defensa demana l’absolució en considerar que l’acte va ser consentit i de mutu acord.
L’acusat, que tenia 21 anys en el moment dels fets, es troba en presó provisional des de principis de març de l’any passat, i ha sigut el primer a declarar en la vista oral. El turista ha negat de manera rotunda haver forçat la víctima. Durant la seva declaració, ha assegurat que la trobada sexual als lavabos del local “es va produir-se de manera voluntària” per part de tots dos i ha atribuït la denúncia a un malentès posterior.
El relat del madrileny al·lega que havia viatjat a Andorra amb una amiga i la seva germana per passar uns dies esquiant i la nit dels fets van decidir sortir de festa sense una planificació prèvia. Ja dins de la discoteca, va conèixer la víctima a través de la seva amiga, que va començar a parlar amb ella i altres amics seus i van conversar durant uns minuts abans d’anar plegats cap a la zona dels lavabos. L’acusat ha recalcat que no va insistir en cap moment a acompanyar-la i que la decisió “va ser compartida”.
El jove ha explicat que el contacte físic es va produir després que ella li ensenyés un tatuatge i que, en tot moment, la dona va mostrar una actitud “activa i provocadora”. La versió del madrileny defensa que els tocaments van durar pocs segons i es van interrompre quan ell mateix va decidir parar. Ha remarcat que la víctima no va verbalitzar cap negativa ni oposició explícita i que, fins i tot, es va sorprendre quan ell va posar fi a la situació.
La Fiscalia i l’acusació particular, però, han posat en qüestió la coherència del relat, especialment en relació amb detalls com el tatuatge, la roba que portava la víctima i el nivell d’embriaguesa de tots dos. També ha recordat que l’acusat va donar positiu en alcoholèmia i ha subratllat que la denúncia sosté que la dona no va prestar consentiment en cap moment.
La defensa, en canvi, ha aportat diversos vídeos de seguretat de la discoteca i de l’exterior del local per reforçar la seva tesi, així com imatges posteriors de la intervenció policial i de l’agressió que va patir l’acusat a la sortida de l’establiment per part d’un dels amics de la víctima.
La vista oral està prevista que s’allargui durant tres dies, amb la declaració de les parts i diversos testimonis.