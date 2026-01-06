POLÍTICA
Andorra Endavant fa tard i no podrà fer cap esmena als pressupostos
El grup parlamentari d’Andorra Endavant (AE) no ha pogut registrar formalment les esmenes al projecte de pressupost del 2026 en fer tard amb l’horari de validació establert per Sindicatura. El partit que lidera Carine Montaner ha informat que les esmenes es van presentar més tard de l’hora límit fixada, que excepcionalment era a dos quarts de deu del matí i especifica que habitualment el registre es manté obert “en períodes festius fins a dos quarts de 12 o fins a dos quarts de dues la major part del temps”. AE destaca que tot i aquest impediment formal “no renuncia a defensar les propostes en el marc de la comissió legislativa de Finances” i ha fet públic el contingut dels canvis que plantejava. Entre les esmenes destacades hi havia una proposta per destinar 11.958.000 euros a la construcció de 150 habitatges modulars en terreny públic.