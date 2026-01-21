Comerç
El Parlament Europeu frena l’acord comercial amb el Mercosur i el remet al Tribunal de Justícia
La decisió, adoptada per un marge molt ajustat, afegeix nous obstacles a un tractat que ha trigat 25 anys a tancar-se
L’aprovació definitiva de l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur ha patit un nou entrebanc després que el Parlament Europeu decidís aquest dimecres remetre el tractat al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE). La iniciativa, impulsada per un grup minoritari de l’esquerra, ha estat aprovada per una majoria molt estreta: 334 vots a favor, 324 en contra i 11 abstencions. Tot i que no implica una paralització total del procés, sí que suposa un fre significatiu i posa de manifest les tensions internes entorn d’un pacte que es va signar formalment dissabte passat a Asunción, després de més de 25 anys de negociacions.
El debat jurídic se centra en la legalitat del mecanisme de reequilibri inclòs en el tractat, que permetria als països del Mercosur reclamar compensacions si la UE introdueix canvis reguladors —especialment en matèria mediambiental o de protecció al consumidor— que afectin els termes acordats. Els promotors de la moció consideren que aquest mecanisme pot vulnerar la capacitat normativa de la Unió i contradir els seus propis tractats.
França, que lidera els països europeus que s’hi oposen, considera inacceptable l'aprovació de l'acord, perquè estima que els agricultors del bloc sud-americà han de respectar les normes ambientals i sanitàries en vigor a la UE per evitar una eventual competència deslleial. Per aquest motiu, la posició gal·la amb l'acord d'associació d'Andorra amb la UE és mixt, ja que si no consideraria la seva posició amb el Mercosur.
NACIONAL
França bloqueja l’acord d’associació i defensa que s’etiqueti com a mixt
Joan Ramon Baiges
La vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha reconegut la legitimitat de la iniciativa parlamentària, però ha advertit que no es pot permetre que un acord d’aquesta magnitud quedi encallat. “Hem de respectar la decisió, però treballarem en paral·lel per activar una aplicació provisional del tractat”, ha afirmat, tot indicant que la Comissió analitzarà fórmules per evitar més retards.
La suspensió arriba en un moment delicat per a la UE, enmig d’un context internacional marcat per les noves amenaces aranzelàries del president dels Estats Units, Donald Trump, qui a més ha posat en qüestió la integritat territorial europea amb les seves declaracions sobre Groenlàndia. En aquest escenari, la signatura del tractat amb Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai havia estat interpretada com una resposta política en defensa del multilateralisme i el comerç basat en regles.