Govern revisarà els protocols de circulació de vehicles els dies de neu
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que els analitzaran tant internament com amb els comuns
El Govern d'Andorra revisarà els protocols de circulació de vehicles els dies de neu, per evitar que es repeteixin situacions com la d'ahir, quan vuit autobusos estrangers van bloquejar el trànsit a la zona de la Trava, a Canillo, per circular sense equipaments. "Els protocols funcionen, però tot i això els analitzarem internament i també amb els comuns", ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en relació amb les declaracions que ha fet el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, on ha defensat que es facin controls sistemàtics als autobusos a la frontera per "no deixar passar" els que no portin l'equipament d'hivern reglamentari.
Casal li ha recriminat traslladar les propostes fora, a través dels mitjans de comunicació, però no ha descartat "que pugui ser una solució si la realitat permet aterrar-la". El ministre també ha agraït al conjunt dels treballadors públics la seva feina, i ha defensat les sancions als autocars, "tal com estipula el codi de circulació".
