Condemnat a nou anys i tres mesos de presó el massatgista acusat de violació
L’home haurà de pagar 34.000 euros en concepte de responsabilitat civil i complir una expulsió del país durant 20 anys
El Tribunal de Corts ha condemnat el massatgista acusat de dues violacions i un delicte d’agressió sexual a nou anys i tres mesos de presó. D’aquesta pena, vuit anys corresponen a les dues violacions -quatre per cadascuna- i quinze mesos al delicte d’agressió sexual. La condemna és set anys inferior a la sol·licitada inicialment per la Fiscalia, que demanava una pena de setze anys de presó.
L’acusat va fer tocaments de caràcter sexual a tres de les seves clientes mentre els practicava diversos tractaments, entre l’octubre del 2022 i el març del 2024, moment en què va ingressar a la presó en règim provisional.
