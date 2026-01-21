Sentències

Condemnat a nou anys i tres mesos de presó el massatgista acusat de violació

L’home haurà de pagar 34.000 euros en concepte de responsabilitat civil i complir una expulsió del país durant 20 anys

La façana de la Batllia.

La façana de la Batllia.Arxiu

Àlex Ripoll
Publicat per
Àlex Ripoll
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Tribunal de Corts ha condemnat el massatgista acusat de dues violacions i un delicte d’agressió sexual a nou anys i tres mesos de presó. D’aquesta pena, vuit anys corresponen a les dues violacions -quatre per cadascuna- i quinze mesos al delicte d’agressió sexual. La condemna és set anys inferior a la sol·licitada inicialment per la Fiscalia, que demanava una pena de setze anys de presó.

L’acusat va fer tocaments de caràcter sexual a tres de les seves clientes mentre els practicava diversos tractaments, entre l’octubre del 2022 i el març del 2024, moment en què va ingressar a la presó en règim provisional.

tracking