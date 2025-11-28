Tribunals
Ajornat el judici al massatgista acusat de violació per indisposició mèdica del fiscal
La darrera vista s'ha suspès aquest matí
La sessió programada per aquest matí en la causa sobre el massatgista acusat de violació s'ha hagut de suspendre per motius mèdics relacionats amb la salut del fiscal. El Tribunal així ho ha comunicat en l'inici de la sessió, i totes les parts han estat d'acord en l'ajornament.
El massatgista, acusat de tres agressions sexuals, dues de les quals considerades com a presumptes violacions, haurà de tornar a presentar-se a la Batllia el dia 9 de desembre.
