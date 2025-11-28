Tribunals

Ajornat el judici al massatgista acusat de violació per indisposició mèdica del fiscal

La darrera vista s'ha suspès aquest matí 

L’edifici de la Batllia.

L’edifici de la Batllia.Fernando Galindo

Pedro García
Publicat per
Pedro García
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La sessió programada per aquest matí en la causa sobre el massatgista acusat de violació s'ha hagut de suspendre per motius mèdics relacionats amb la salut del fiscal. El Tribunal així ho ha comunicat en l'inici de la sessió, i totes les parts han estat d'acord en l'ajornament.

El massatgista, acusat de tres agressions sexuals, dues de les quals considerades com a presumptes violacions, haurà de tornar a presentar-se a la Batllia el dia 9 de desembre.

tracking