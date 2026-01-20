Energia
Rècord històric de demanda elèctrica a Andorra el 7 de gener
El pic de consum de 133,6 MWh es va registrar per l'onada de fred i l’alta afluència turística
Andorra ha assolit un nou rècord de demanda elèctrica. El passat 7 de gener a les 10 hores, el consum d’electricitat al país va arribar als 133,6 MWh, la xifra més alta registrada fins ara, segons informa FEDA aquest matí. Aquesta punta de consum es va produir en un context de baixes temperatures arreu del territori, causades pel pas de la depressió Goretti, i en plena temporada alta, amb una notable afluència turística, indica la companyia elèctrica.
FEDA explica que la punta de demanda elèctrica és el moment de màxim consum al llarg d’un període determinat. El pic de gener ha superat l’anterior rècord, establert també al gener del 2024, quan es van assolir 132 MWh durant un episodi climàtic similar. L’increment progressiu d’aquests pics confirma una tendència sostinguda d’augment dels moments de màxima demanda al país, exposa en un comunicat.
La companyia elèctrica assenyala que aquestes xifres contrasten amb l’evolució general del consum elèctric anual, que tot i trobar-se en fase de creixement, ho fa de manera moderada, al voltant del 2% anual. FEDA ressalta que el consum global encara es manté per sota dels màxims històrics registrats entre el 2007 i el 2011, amb el pic anual més alt l’any 2010. Aquesta dualitat reflecteix una demanda cada cop més variable i una concentració més gran del consum en els períodes de fred intens.
FEDA indica que davant d’aquest escenari disposa d’una xarxa plenament dimensionada que assegura el subministrament elèctric fins i tot en moments de màxima exigència. A més, l’entitat preveu continuar invertint en les línies d’alta tensió i en el projecte d’ampliació de la connexió amb Espanya, amb l’objectiu de garantir que la infraestructura estigui preparada per fer front a les necessitats futures.