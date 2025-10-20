Energia
FEDA i Endesa amplien el contracte de compra d'electricitat a preu tancat
L'acord s'allarga fins al 2037 i inclou una part fixat d'energia importada d'origen renovable
FEDA i l’elèctrica espanyola Endesa han signat un nou contracte de compra d’electricitat (PPA) a preu garantit i de llarga durada que vincula ambdues entitats fins al 2037. L’acord dona continuïtat al ja existent i inclourà a partir del 2028 un nou contracte que garantirà un preu tancat per al 30% de l’electricitat importada d’Espanya, fora de les fluctuacions del mercat i amb origen renovable certificat, segons s'ha explicat en l'acte celebrat aquesta tarda. La signatura s’ha produït a la central hidroelèctrica de FEDA, amb la participació del director general de comercialització d’Endesa, Davide Ciciliato, i el director general de FEDA, Albert Moles.
Aquest nou PPA s’afegeix al contracte vigent amb Endesa, que finalitza el 2030, i s’integra dins un procés d’escalatge dels contractes per garantir que sempre hi hagi una part de l’energia importada a preu tancat. Aquesta mesura permet a FEDA protegir les tarifes elèctriques davant possibles crisis energètiques com la del 2022.
Per Endesa, els PPA són una eina clau per mitigar riscos vinculats als preus i donar estabilitat a llarg termini, tot reforçant una relació de més de 25 anys amb FEDA. Albert Moles ha destacat la importància de col·laborar amb empreses de gran magnitud i de reforçar la connexió amb els països veïns. Ha afirmat que Endesa s’alinea amb FEDA per la seva aposta per les energies renovables i que aquest PPA garanteix electricitat verda per a la pròxima dècada.
Moles ha recordat que FEDA manté un compromís clar perquè el 2030 tota l’electricitat importada sigui renovable. El 2024, el 78% de l’electricitat consumida va ser d’origen renovable, gràcies als PPA amb Espanya i França, la compra de certificats i la producció nacional. El 24% de l’electricitat es va generar a Andorra, i el 53% de la importada va venir d’Espanya.
FEDA va mantenir tarifes competitives el 2024, amb un preu de venda als clients domèstics entre un 40 i un 60% inferior al d’Espanya i França.