REPORTATGE
Turbines centenàries
FEDA acaba el manteniment dels grups hidroelèctrics i garanteix l’energia hidroelèctrica per als pròxims 20 anys.
Les tres turbines de la central de FEDA, que subministren energia a Andorra des de la dècada dels anys trenta, tornen a lluir com en els primers dies després que la parapública hagi culminat aquesta setmana les feines de manteniment dels tres grups, iniciades el 2022. El cost total de les obres ha estat de 2,5 milions d’euros i permetrà garantir que el 20% de la producció energètica del país estigui coberta durant els pròxims vint anys.
El manteniment, segons va explicar el director d’Operacions i Noves Infraestructures, Jordi Travé, no només ha servit per substituir peces que funcionaven des de mitjans del segle passat, sinó que també ha permès augmentar de manera significativa l’eficiència de les turbines. En concret, s’ha incrementat en 1 MW la potència d’una d’elles –l’equivalent de la producció fotovoltaica de la planta de Grau Roig– i s’ha reduït el consum d’aigua de l’última, presentada ahir, fet que la fa més eficient. Aquestes millores permetran “seguir oferint preus competitius”, va celebrar Travé.
Paral·lelament, FEDA continua avançant en el projecte per construir una central hidroelèctrica a l’Ospitalet. Es tracta d’una iniciativa conjunta amb l’Estat francès que permetria incrementar la producció energètica durant l’hivern, “quan la demanda d’energia es duplica o es triplica”, va remarcar Travé. Tot i això, va subratllar que el projecte encara es troba en una fase molt embrionària i que actualment se n’està avaluant la viabilitat.