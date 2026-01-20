Mobilitat
Nous límits de velocitat a les autopistes espanyoles
La Direcció General de Trànsit aplicarà reduccions puntuals del màxim fins als 100 km/h en trams concrets de la xarxa viària
La velocitat màxima de 120 quilòmetres per hora a les autovies espanyoles ja no és una referència inamovible. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha començat a aplicar reduccions puntuals del límit fins als 100 km/h en trams concrets de la xarxa viària, amb l’objectiu de millorar la seguretat en zones especialment sensibles. Encara que el reglament de circulació no ha variat i manté els 120 km/h com a límit genèric, Trànsit adapta la velocitat en funció de les característiques de cada tram, com pendents, visibilitat reduïda, elevada intensitat de trànsit o presència d’incorporacions perilloses.
A Tarragona, les autovies A-7, A-27 i AP-7 es perfilen com a candidates per a aquestes reduccions de velocitat en trams específics. En el cas de l’AP-7, ja fa anys que s’apliquen sistemes de velocitat variable, que permeten ajustar el límit en funció de la congestió o de la meteorologia. Davant d’aquest nou escenari, la DGT demana als conductors que prestin especial atenció a la senyalització variable i als panells informatius, ja que el límit pot variar durant el recorregut. La mesura pretén reduir el risc d’accidents sense eliminar de forma generalitzada el topall de 120 km/h.
NACIONAL
Els cotxes andorrans estan exempts d’usar la nova llum d’avís a Espanya
Redacció
NACIONAL
Febre per les llums grogues
Abel Rivera