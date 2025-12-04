REPORTATGE
Febre per les llums grogues
La demanda de balises es dispara per l’obligatorietat a Espanya el 2026. Els comerciants asseguren que gairebé tots els compradors són espanyols i alerten de la confusió de models barats venuts per Internet.
La futura obligatorietat a Espanya d’utilitzar les balises lluminoses V16 connectades a la DGT a partir del gener del 2026 ha començat a notar-se a Andorra. Diversos comerços del país apunten a un increment “molt notable” de la demanda durant les últimes setmanes, especialment per part de conductors espanyols que aprofiten les compres al Principat per avançar-se a la normativa.
“S’han convertit en un producte de reclam habitual”
A Fotoclic, un comerç d’Andorra la Vella, el responsable, Albert Segovia, va explicar que les balises s’han convertit en un producte de reclam habitual des de fa més d’un any. “Quan el nostre proveïdor ens va avisar que això es demanaria molt per la normativa d’Espanya, vam decidir portar-ne. Quan els clients la veuen, l’agafen automàticament”, diu. Segons va detallar, “gairebé sempre són clients espanyols els que les compren”.
Confusió als comerços
Els comerciants coincideixen que una de les principals preocupacions dels clients és distingir les balises homologades de les que no ho són. Segons Segovia, “hem trobat bastanta confusió perquè hi ha moltes coses que es venen per Internet barates, i la gent pensa «aquesta és la que vull». No obstant això, l’oficial porta número IMEI, el codi QR i la connectivitat amb l’aplicació de la DGT”.
“Com a negoci, és una ruïna absoluta. No en tornaré a demanar”
Segovia va declarar que només venen el model homologat FlashLED V16, amb caducitat fins al 2038 i un preu de 39,90 euros. Tot i això, considera que la seva utilitat al Principat és limitada: “Aquí a Andorra no crec que faci falta. No tenim carreteres tan llargues ni grans autopistes”.
El panorama és més crític a Raya Electrònica. El propietari, Àngel Raya, va opinar que “com a negoci, es una ruïna absoluta. La compres a 25 euros i la vens a 28 o 29”. El comerciant va assegurar que només en va comprar una caixa i que quan acabi l’estoc “no en tornarà a demanar”.
Malgrat la manca de marge comercial, Raya defensa la utilitat de la balisa: “És molt bona peça. El problema és comercial, però tenir-la al cotxe és fonamental. No has de baixar a posar el triangle i jugar-te la vida”.
Oferta i demanda
Per altra banda, Fernando García, de Wi-Fi Electrònica, va asegurar que “en dues o tres setmanes, s’han venut unes 150 peces”. L’encarregat va lamentar la falta de previsió del sector: “Porto un mes discutint amb proveïdors sobre quantes balises cal comprar”. García va declarar que a Andorra ningú fa previsió de compres, ni botigues ni proveïdors i va advertir sobre la previsió de vendes de cara al mes de desembre: “Hi haurà 10 vegades més de demanda que d’estoc disponible”.
“Hi haurà deu vegades més de demanda que d’estoc disponible”
El Govern no ha manifestat intenció d’aplicar la normativa espanyola i, de moment, la balisa no és obligatòria per a vehicles amb matrícula andorrana. Tot i així, els comerciants creuen que la balisa lluminosa que pot ser útil per als qui circulen habitualment fora del país.