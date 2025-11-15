CANVIS A PARTIR DEL GENER
Els cotxes andorrans estan exempts d’usar la nova llum d’avís a Espanya
El vehicles estrangers podran seguir usant els triangles d’emergència al país veí
Espanya es convertirà a partir de l’1 de gener en el primer país de la Unió Europea que substitueix definitivament els triangles d’emergència per senyalitzar una situació de perill a la carretera; a partir de llavors els conductors hauran de fer-ho amb la nova llum que preferiblement s’haurà de col·locar al sostre del vehicle i que no només suposarà l’advertiment per a altres usuaris de la via que passin en aquell moment i la vegin, sinó que també enviarà un avís a la plataforma de la Direcció General de Trànsit espanyola (DGT 3.0) per trametre la ubicació en temps real i ampliar-ne el ressò (l’avís apareixerà als panells de la carretera o als navegadors de la resta de vehicles). La novetat imminent ha generat dubtes sobre si afecta els vehicles andorrans que circulin per les vies espanyoles i pateixin una avaria o accident però la DGT aclareix que els vehicles estrangers en queden al marge, que podran seguir usant els triangles d’emergència.
A Andorra es poden usar triangles però també el senyal lluminós
De fet, a Andorra, el reglament dels senyals en els vehicles del 2022 que penja del Codi de circulació ofereix també la llum com a alternativa als triangles. A l’article 18 s’especifica que “el dispositiu de presenyalització de perill indica que el vehicle, o la seva càrrega, ha quedat immobilitzat en la via pública. El dispositiu pot estar muntat amb un o dos triangles homologats de color vermell reflectant o amb un senyal lluminós d’emergència de color groc auto”. Un triangle és suficient (posat a la part del darrere del vehicle afectat) si la via és d’únic únic sentit o si en té més de tres, si no, en calen dos. I sobre el senyal lluminós, afegeix que s’ha de col·locar “a la part superior del vehicle” i que “el conductor ha de fer el que sigui necessari perquè aquest senyal sigui visible a 360° del contorn del vehicle”.
La decisió espanyola d’apostar pel nou dispositiu lluminós s’ha justificat per la seguretat, per prevenir els atropellaments de les persones que surten dels vehicles per senyalitzar l’emergència. El dispositiu lluminós s’haurà de portar a la guantera, de manera que ja no calgui moure’s de l’interior del cotxe. Ara bé, la DGT està publicitant quins són els models homologats per garantir que es compren els vàlids. Han de ser capaços d’emetre una llum durant almenys 30 minuts i funcionen amb bateria o pila.