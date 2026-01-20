Meteo
El 2025 va ser un dels quatre anys més càlids des del 1950
El juny va ser el més calorós des que es tenen registres
L'estiu del 2025 a Andorra va ser el segon més càlid des que hi ha registres el 1950. L'hivern també es situa entre els cinc més calorosos des del 1950 i això provoca que l'any passat fos un dels quatre més càlids dels últims 75 anys. Així ho ha explicat Lucia Rivero, tècnica de l'oficina de l'energia i del canvi climàtic, en un vídeo compartit a les xarxes socials.
"La combinació d'altes temperatures i pluges escasses durant l'hivern, va fer que el gruix de neu estigués molt per sota del que seria normal", apunta Rivero. Pel que fa a l'estiu, hi ha hagut tres onades de calor "arribant a records de més de 37 graus a la vall central", així com diverses nits tropicals. Un altre punt que destaca la tècnica és que "juny ha estat, per primer cop, més càlid que el juliol", i es converteix en el mes de juny més càlid des que hi ha registres.
Divulgació
2025, quin temps ha fet?
Anna Albalat Solé
Desembre càlid i "normal" en precipitacions
El mes de desembre ha estat càlid i "normal" en precipitacions, amb una anomalia de temperatura de 0,6 graus, tal com apunta el resum climàtic del dotzè mes de l'any d'Acció Climàtica. La temperatura mitjana d'aquest octubre ha estat de 4,3 graus, mentre que la precipitació acumulada ha estat de 58 mil·límetres de mitjana a totes les estacions. Les precipitacions han estat més abundants al nord del país, amb 78,3 mil·límetres acumulats a Sorteny, i més baixes a l'est, amb 45,3 mil·límetres a l'estació de Grau Roig.