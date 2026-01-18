DMG
2025, quin temps ha fet?
Acabat l’any 2025, fem un repàs climàtic de les principals dades de temperatura i precipitació que ens ha deixat aquest any. La temperatura mitjana anual ha estat lleugerament per sota de 12 ºC i no ha superat els anys precedents 2024 ni 2023 i ens hem quedat també una mica més lluny del 2022, l’any més càlid de la sèrie des del 1950 a l’estació Central de FEDA.
Els primers mesos de l’any es van caracteritzar per temperatures més altes per l’època de l’any, excepte al març, que es va registrar una anomalia negativa de temperatura fins i tot al fons de vall i més marcada a l’alta muntanya, on algunes estacions van registrar fins a 2 ºC per sota la mitjana pel període de referència 1981-2010. L’inici de la primavera va anar acompanyat de precipitacions abundants superant els 300 mm en algunes estacions com Sorteny o Perafita. El màxim de gruix de neu per la temporada 2024-2025 el trobem el 29 de març amb 2,24 m a Sorteny, fregant per poc la mitjana.
L’estiu va ser el segon més càlid a l’estació Central de FEDA, després del 2022. El juny va ser molt càlid arreu del país i amb precipitacions inferiors a la mitjana sobretot al nord i nord-est del país. El juliol va ser suau, destacant els últims 10 dies en què les temperatures diàries van ser inferiors a la mitjana climàtica. Les precipitacions generoses d’agost van deixar un estiu amb anomalies de precipitació majors al sud del país.
Els darrers mesos de l’any les anomalies de temperatura han sigut més suaus, sense superar el 1,5 ºC i temperatures diàries més normals. En conjunt, doncs, aquesta tardor ha estat lleugerament càlida i normal pel que fa a precipitacions.
Durant aquest 2025, a l’estació Central de FEDA, les temperatures diàries s’han situat per sobre el percentil 95 en 80 dies, en canvi, en anys anteriors es van situar per sobre aquest llindar més de 100 dies. Pel que fa a temperatures per sota del percentil 5, només s’ha donat en 4 ocasions. Els dies amb temperatura màxima per sobre de 25 ºC han estat 68, un nombre similar al 2024.
Tanquem un any càlid i lleugerament humit a Central de FEDA, lluny, però, dels rècords d’anomalia de temperatures d’aquell 2022 i també deixant enrere els dèficits de precipitació dels anys anteriors.