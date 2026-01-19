Accident de trens a Espanya
Govern mostra el condol per l'accident ferroviari de Còrdova
La ministra ha volgut enviar un missatge de suport a les famílies dels afectats i al poble espanyol
El Govern d'Andorra, a través de la ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, s'ha volgut sumar a les mostres de condol a les víctimes de l'accident ferroviari - a través d'una piulada a la xarxa social X- que va tenir lloc ahir la tarda. El sinistre es va produir quan dos trens d'alta velocitat van xocar a més de 200 quilòmetres per hora i va provocar que descarrilés un d'ells. Fins al moment l'accident ha causat la mort de 39 persones i ha deixat 150 ferits a la localitat cordovesa d'Adamuz. A la piulada, Tor, també expressa "el nostre suport a les famílies afectades i al poble espanyol".
L'ambaixadora d'Andorra a Espanya també se suma al condol
Govern no ha estat l'únic que ha mostrat suport als afectats i als seus familars, ja que també ho ha fet l'Eva Descarrega, ambaixadora d'Andorra a Espanya, a través d'una piulada al compte d'X.
