Govern no té constància de cap andorrà o resident afectat per l'accident de Còrdova

Els viatgers que es trobin en alguna situació d'urgència poden contactar amb el número 00376 324 292

El tren descarrilat a Còrdova.

Redacció
Andorra la Vella

El Govern d'Andorra no té constància de cap nacional o resident afectat per l'accident ferroviari de Còrdova. L'executiu explica que no té constància de cap nacional al lloc dels fets perquè "quan viatgen a Espanya no solen apuntar-s'hi", i tampoc ha rebut cap notificació, ni cap ciutadà ha alertat d'algú que es trobés allà. 

L'executiu afirma que "estarà al cas per si hi hagués cap novetat", i recorda que en cas d'urgències consulars, els viatgers poden contactar amb el número 00376 324 292.

