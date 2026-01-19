Successos
Govern no té constància de cap andorrà o resident afectat per l'accident de Còrdova
Els viatgers que es trobin en alguna situació d'urgència poden contactar amb el número 00376 324 292
El Govern d'Andorra no té constància de cap nacional o resident afectat per l'accident ferroviari de Còrdova. L'executiu explica que no té constància de cap nacional al lloc dels fets perquè "quan viatgen a Espanya no solen apuntar-s'hi", i tampoc ha rebut cap notificació, ni cap ciutadà ha alertat d'algú que es trobés allà.
NACIONAL
Govern mostra el condol per l'accident ferroviari de Còrdova
Redacció
L'executiu afirma que "estarà al cas per si hi hagués cap novetat", i recorda que en cas d'urgències consulars, els viatgers poden contactar amb el número 00376 324 292.
A LA XARXA
Imatges aèries de l'accident ferroviari de Còrdova
Redacció