Imatges aèries de l'accident ferroviari de Còrdova
La tragèdia ha deixat, almenys, 39 morts i més de 150 ferits
La guàrdia civil ha publicat les imatges aèries de l'accident ferroviari ocorregut a Còrdova. El sinistre va passar la nit del 18 de gener, quan un tren Iryo que feia el recorregut Màlaga-Madrid va envair la via contrària i 20 segons després va provocar el descarrilament d'un tren que circulava en sentit contrari. La tragèdia ha deixat, almenys, 39 morts i més de 150 ferits. A hores d'ara es desconeixen les causes que han provocat l'accident, "estrany i difícil d'explicar", segons el ministre de Transports espanyol, Óscar Puente. "El tren d'Iryo que va provocar el xoc era relativament nou i també es va renovar recentment la infraestructura", ha assegurat.
El Govern d'Andorra ha mostrat el seu condol a les víctimes dels familiars de l'accident i s'ha solidaritzat amb el poble espanyol.