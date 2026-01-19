Influencers
Marina Rivers a Andorra: "M'està agradant això de treballar"
La influencer espanyola ha visitat la cafeteria Balanzen
La influencer espanyola Marina Rivera, més coneguda com a Marina Rivers, s'ha unit a l'equip de la cafeteria Balanzen per una tarda. "M'està agradant això de treballar", comentava en un vídeo pujat a les xarxes socials. Ho ha fet aquest cap de setmana, després de penjar un altre vídeo a les xarxes ironitzant sobre una possible mudança a Andorra.
Les seves amigues, Andrea Garte i Abril Cols, l'han convidat a treballar a la cafeteria, on ha atès i servit als clients. En el vídeo es veu com les propietàries de la cafeteria critiquen la influencer, apuntant que "amb tot el que ha dit sobre Andorra, mira on ha acabat", però "com a cambrera no", diuen. Tot i això, no descarten -de manera irònica- integrar-la al Balanzen o "demanar-li la rutina de gluti".