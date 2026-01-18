VÍDEO A XARXES
La influencer Marina Rivers ironitza sobre un possible trasllat a Andorra
La creadora de contingut publica un vídeo amb to sarcàstic després que circulessin imatges seves amb maletes al Principat
La influencer Marina Rivers ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials en què ironitza sobre un possible trasllat a Andorra, després que en els darrers dies s’hagin difós imatges seves amb maletes al Principat acompanyades d’afirmacions que apuntaven a una suposada mudança.
En el vídeo, Rivers utilitza un to clarament irònic, amb expressions com ara “si no pots amb el teu enemic, uneix-t’hi” o “m’he cansat de pagar 47% i vull pagar un 10”, en referència al debat recurrent sobre la fiscalitat. El contingut no confirma cap canvi de residència i se situa en clau d’humor.
La influencer ja va protagonitzar un intercanvi públic amb el youtuber Ricky Edit, arran de la qüestió de la tributació. En diversos vídeos, Rivers defensava que “la meva casa me l’he pagat jo, pagant impostos en aquest país (Espanya)” i criticava el que considerava una actitud hipòcrita d’alguns creadors de contingut: “us ompliu la boca d’hipocresia i alguns us aneu a tributar a Andorra”.
El vídeo actual s’inscriu en aquest mateix debat, tot i que formulat des de la ironia, i arriba després de l’onada de comentaris generada per les imatges publicades recentment.