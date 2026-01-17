MOBILITAT
L’L2 amplia freqüències en hores punta, dissabtes i servei nocturn
La línia comptarà amb un servei addicional en hores punta i arribarà als sis
La línia L2 incorporarà un autobús addicional en dies laborables en les franges de 7 a 9.45 hores i de 16 a 20.45 hores, fet que permetrà disposar de sis busos per hora i sentit. El servei de Mobilitat també ha anunciat el reforç nocturn de la línia, amb una sortida des de l’Estació Nacional a les 22.05 hores i una altra des del Funicamp a les 21.39 hores. A més, cada dissabte, a partir de les 10.30 hores, el servei s’ampliarà amb un bus addicional, assolint un total de tres busos per hora i sentit per tal d’alliberar la càrrega de passatgers que els serveis assumeixen durant els caps de setmana.
Pel que fa a la línia L3, s’hi incorporarà una nova parada en ambdós sentits a Canillo. La parada del Roc de Sant Miquel se situarà entre la vall d’Incles i Soldeu, amb l’objectiu de millorar la cobertura i la connectivitat de la zona.
D’altra banda, el servei de Mobilitat ha informat que, amb motiu de les obres de remodelació de l’avinguda de Joan Martí d’Encamp, a partir de dilluns a les 9.30 hores es modificaran temporalment els recorreguts de les línies L2 i L4 al seu pas per la parròquia. Els canvis afectaran únicament el sentit de baixada (direcció Andorra la Vella), amb desviaments per l’avinguda Príncep Benlloch i la carretera de Vila. El recorregut habitual es mantindrà en sentit pujada (direcció Encamp–Pas de la Casa) i conservarà totes les parades a l’avinguda en obres.
Aquest conjunt de mesures respon a la voluntat de reforçar el servei en les franges de màxima demanda, ampliar la cobertura horària i millorar la connectivitat del transport públic.