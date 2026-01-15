Pensions
El Fons de Jubilació suma 130 milions el 2025 i arriba a 1.953 milions
El mes de desembre, les pensions han sumat quasi 6 milions més que al novembre
El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha tancat l’any 2025 amb uns actius sota gestió de 1.953,1 milions d’euros, assolint així el màxim històric patrimonial des de la seva creació. Si es pren com a referència el desmbre del 2024, s'observa com el fons de jubilació ha sumat més de 130 milions en només un any. I respecte el mes de novembre, l'increment ha estat de 5,9 milions, quan els actius sota gestió eren de 1.947,2 milions.
Redacció
A més, la rendibilitat anual del fons ha estat de 5,6%, segons les dades preliminars que ha fet públiques a l'informe mensual del 31 de desembre de 2025. El mateix mes de l'any passat, el fons acumulava 1.822, 9 milions d'euros en un context global marcat per una política monetària menys restrictiva, la resiliència econòmica internacional i les expectatives positives derivades de l’aplicació de la intel·ligència artificial.
Els resultats reflecteixen també un increment acumulat del 24,7% en els últims tres anys, així com una rendibilitat del 20,6% en cinc anys i del 35,4% en els darrers deu anys. En tots els períodes analitzats, el FRJ supera l’índex de preus al consum (IPC) d’Andorra, tal com marca l’objectiu legal establert per la Llei 11/2025.
Pel que fa a la composició de la cartera, la major part dels actius es concentren en renda fixa i monetari, un 61,7%, seguits de renda variable, que han significat el 29,7% i altres actius, un 8,6%. El nivell de volatilitat anualitzada a cinc anys se situa en un 5,2%.
Des del 2012, el FRJ ha obtingut un rendiment acumulat de 1.246,8 milions d’euros, mentre que les aportacions de la branca de jubilació de la CASS acumulen 577,6 milions. Aquestes xifres consoliden el fons com un instrument fonamental per a la sostenibilitat del sistema de pensions del país.
