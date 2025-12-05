Pensions
El fons de jubilació baixa un 0,15% al novembre
Els actius gestionats arriben als 1.947,2 milions
La guardiola de les pensions d'Andorra ha baixat lleugerament el mes de novembre. El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) de la CASS ha perdut 2,8 milions d'euros i acumula 1.947,2 milions, segons l'informe mensual fet públic avui. El decreixement dels diners de les pensions del Principat el mes passat està motivat pels "dubtes sobre el recorregut i l'impacte de l'elevada inversió en intel·ligència artificial per part de les empreses i el debat sobre els pròxims moviments en política monetària de la Fed".
NACIONAL
El fons de jubilacions guanya 33 milions a l'octubre i s'enfila a 1.950
Redacció
La rendibilitat del fons de pensions aquest any és del 5,6% i del 5,3% en els últims dotze mesos. La cartera d'inversions està distribuïda ara mateix en un 61,9% en renda fixa i monetària, un 29,6% en renda variable, i un 8,5% en altres actius. Els gestors dels diners de les jubilacions destaquen que es compleix l'objectiu marcat per llei de superar la inflació andorrana amb el rendiment del fons, ja que l'IPC acumulat a Andorra des del 2012 suma un 26,1%, i la rendibilitat ha estat del 48,4%.