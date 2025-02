El fons de pensions guanya 28 milions al gener i s'enfila a 1.851 milions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La guardiola de les pensions ha tornat a augmentar al gener amb un augment de 28,1 milions d'euros. El Fons de reserva de jubilació segueix la tendència a l'alça de l'any passat i assoleix un nou rècord amb 1.850,8 milions acumulats per fer front als drets adquirits pels assegurats de la CASS, segons les dades publicades avui. El 2024 es va tancar amb una suma de 1.822,7 milions per pagar les jubilacions amb 153 d'increment en els últims dotze mesos.

Els gestors del fons destaquen el bon inici del 2025 amb una rendibilitat d'un 1,53% al gener "que ha portat a batre la rendibilitat del seu índex de referència d'un 1,45%". El 64,2% de la cartera està invertida en renda fixa i monetària, un 30% en renda variable i un 5,8% en altres actius, segons detallen. L'informe mensual assenyala que tots els actius han obtingut guanys durant el mes passat. La rendibilitat de la renda variable ha estat del 4,60% amb les borses de l'Eurozona beneficiades per l'expectativa de més baixades de tipus d'interès i correccions al mercat nord-americà per l'aparició de la intel·ligència artificial xinesa DeepSeek. La rendibilitat dels últims dotze mesos de les inversions de les pensions ha estat del 8,21%.

Les xifres mostren que dels quasi 1.851 milions acumulats hi ha 503,3 que s'han obtingut pel rendiment de les inversions des del 2012 i 435,1 milions per les aportacions d'excedents de les cotitzacions a la branca de jubilació de la CASS. El 2012 va ser l'any que va començar el model de gestió des del fons de reserva i el capital en aquell moment era de 912,4 milions. I des d'aquell exercici la rendibilitat del fons ha estat del 42,7%, molt per sobre del 22,3% de l'IPC acumulat en aquests anys, complint amb l'objectiu que marca la llei.