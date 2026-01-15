TRIBUNALS
Aprovada l’extradició a Espanya d'un acusat d'abusar de les fillastres
El tribunal de Corts va confirmar ahir l’extradició a Espanya del resident acusat d’haver abusat sexualment de les seves filles adoptives a Sevilla l’any 2015. La resolució, que encara es pot recórrer, comporta que l’home hagi de complir una condemna de cinc anys i sis mesos a l’Estat espanyol.
Durant la vista, la Fiscalia va defensar que la sol·licitud d’extradició compleix tots els requisits previstos a la Llei d’extradició i va recordar que l’acusat no tenia la nacionalitat andorrana en el moment dels fets. En canvi, la defensa es va oposar a l’entrega i va posar l’accent en la situació personal i mèdica de l’home, resident al Principat des del 2019, que pateix un trastorn de l’espectre autista, depressió diagnosticada i ha protagonitzat diverses temptatives de suïcidi, fet que ha comportat mesures cautelars i seguiment psiquiàtric.
L’advocada va sostenir que l’acusat no era plenament conscient de les conseqüències de la sentència signada a Espanya a causa del seu estat mental i va sol·licitar que pugui complir la condemna a Andorra, on té arrelament familiar. També va al·legar la forta afectació emocional derivada de la mort recent del seu fill biològic, l’1 de desembre passat, localitzat al domicili de la mare biològica en uns fets que continuen sota investigació als jutjats d’Utrera.
En el seu torn d’intervenció, l’acusat va expressar que considera Andorra el seu país i va manifestar la seva voluntat de no tornar a Espanya, país que vincula amb la mort del seu fill. Segons va exposar, el trasllat al Principat havia estat una decisió del mateix fill per allunyar-se de la mare biològica, a qui responsabilitza del desenllaç fatal del seu nadó.