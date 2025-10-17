SUCCESSOS
Detingut un resident condemnat per abusos sexuals a menors a Espanya
L’home, de 44 anys, era objecte d’una ordre internacional difosa per la Interpol
La policia va detenir ahir al matí a Andorra la Vella un home de 44 anys sobre el qual pesava una ordre internacional de detenció emesa per l’audiència provincial de Sevilla i difosa a través de la Interpol. La detenció es va produir a la via pública en una operació coordinada per l’oficina central nacional d’Interpol Andorra i sota la direcció de la Fiscalia, després que els agents confirmessin la seva identitat. L’arrestat va passar a disposició judicial durant la mateixa tarda d’ahir.
Les autoritats espanyoles el buscaven per complir una condemna penal per un delicte continuat d’agressió sexual a menor d’edat i un altre d’abús sexual a menor d’edat, comesos entre els anys 2013 i 2016 a Espanya. D’acord amb la legislació andorrana, aquests fets serien considerats un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació.
L’home residia al Principat des del 2019, però va ser condemnat el 2023 per la justícia espanyola. Segons fonts policials, la seva presència a Andorra es va detectar arran d’una sospita dels agents, que van activar els mecanismes de cooperació internacional per verificar la seva identitat. Un cop confirmat que es tractava d’un fugitiu pendent de complir condemna, la Interpol va activar aquesta setmana una notificació vermella per a la seva recerca. Poc després, els efectius de la policia el van localitzar i el van detenir de manera immediata.
Amb la detenció efectuada, ara correspon a les autoritats espanyoles formalitzar la demanda d’extradició per tal que l’home pugui ser traslladat a Espanya i complir la pena imposada. El cos de policia va destacar la importància de la cooperació internacional per resoldre aquesta tipologia de casos mitjançant la distribució de la notificació vermella, que activa a tota la xarxa d’oficines d’Interpol.