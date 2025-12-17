VISITA AL TRIBUNAL DE CORTS
Espanya reclama l’extradició d’un resident condemnat per abús sexual
La defensa adverteix que l’estat mental de l’home n’impedeix el trasllat a Sevilla
El Tribunal de Corts va celebrar ahir la primera vista del procediment d’extradició contra un home espanyol resident al Principat, reclamat per l’Audiència de Sevilla perquè compleixi una condemna de cinc anys i sis mesos de presó per delictes d’agressió i abús sexual a les filles adoptives comesos el 2015 a Espanya.
La Fiscalia va considerar que la sol·licitud compleix els requisits formals de la Llei d’extradició, tot i remarcar que l’acusat “no tenia la nacionalitat andorrana en el moment dels fets”. Per la seva banda, l’advocada de la defensa es va oposar a l’extradició i va exposar la situació personal i mèdica de l’acusat, que resideix a Andorra des del 2019 i pateix un trastorn de l’espectre autista, depressió diagnosticada i ha protagonitzat temptatives de suïcidi, fet que ha comportat mesures cautelars i seguiment psiquiàtric.
L’advocada va subratllar que l’acusat no era conscient de les conseqüències de la sentència que va signar a Espanya a causa del seu estat mental, i va demanar que pugui complir la condemna a Andorra, on té arrelament familiar. També va al·legar la greu afectació emocional derivada de la recent mort del fill biològic, l’1 de desembre passat, trobat al domicili de la mare biològica, uns fets que s’investiguen als jutjats d’Utrera.
Durant la vista, l’acusat va afirmar que considera Andorra el seu país i que no vol tornar a Espanya perquè és un país “tacat amb la sang del meu fill”. Anar a Andorra va ser voluntat del seu fill per “escapar de la mare biològica”, a qui l’acusat assenyala com a responsable de la mort del fill. L’extradició tindria, segons l’acusat, “un impacte irreversible en la meva salut mental i en la meva vida personal”. El tribunal de Corts ha deixat el cas vist per a sentència, que se sabrà el 14 de gener.