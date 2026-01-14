Economia
El salari mínim augmenta a 1.525 euros
L'increment és de dues vegades l'IPC, que ha estat de 2,7%
El Govern d'Andorra ha fixat el salari mínim en 1.525,33 euros mensuals, un augment que equival a dues vegades l'IPC, que ha estat de 2,7%. La xifra ha augmentat un 45% des del 2019, passant de 1.050 euros als 1.525 d'enguany. La xifra és la resultant de multiplicar el salari mínim horari, que queda fixat en 8,80 euros l’hora, per 40 hores i per 52 setmanes i dividir la xifra resultant entre 12 mesos. "La voluntat política és la de continuar incrementant els salaris més baixos per intentar que les persones que el rebin guanyin poder adquisitiu", ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres.
El ministre també ha defensat que amb aquest augment "ens apropem al que marca la Carta Social Europea, i el nostre compromís, que fixa que el salari mínim sigui el 60% del salari mitjà". En aquest sentit, Casal ha mencionat que el salari mitjà s'ha incrementat un 8% als darrers anys, i ha relatat que "l'augment del salari mínim té un efecte cascada amb els salaris just per sobre, ja que molts empresaris els incrementen per mantenir els treballadors".
