Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El salari mínim s'incrementa un 5,2% per aquest any i puja fins a 1.447,33 euros mensuals, segons ha aprovat avui el consell de ministres. L'augment representa un alça del doble de l'Índex de Preus al Consum (IPC) del 2024 que ha estat finalment d'un 2,6% -la mateixa xifra avançada a principis d'any-.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que la xifra del salari mínim s'ha calculat a partir d'un preu de sou per hora fixat en 8,35 euros, per a 40 hores, per 52 setmanes i repartit en 12 mesos. Casal ha recalcat que el total de 1.447,33 euros acumula un creixement del salari mínim del 38% des del 2019, quan Xavier Espot es va convertir en cap de Govern, i ha defensat que aquest increment té com objectiu "seguir millorant els salaris més baixos i el poder adquisitiu de la ciutadania".

Guillem Casal ha ressaltat que la remuneració mínima mensual establerta per al 2025 representa un 57% del salari mitjà, el que atansa el salari al 60% que recomana la Carta Social Europea. I ha especificat que la recomanació és de situar en un 50% quan es tracta de països amb imposició baixa, com és el cas d'Andorra, o amb mesures de suport com la gratuïtat del transport públic o l'existència d'un parc públic d'habitatge de lloguer a preu assequible, que l'executiu està tirant endavant.